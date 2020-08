A Torino Sarri è già acqua passata e per sostituirlo ci sarebbe anche un ex allenatore viola sponsorizzato da… Cristiano Ronaldo

La sconfitta di ieri sera contro il Lione ha decretato la fine della corsa dell Juventus di Cristiano Ronaldo al sogno Champions League. Ora Maurizio Sarri, attuale allenatore dei bianconeri, sembra più che mai in bilico e la società degli Agnelli è già alla ricerca di sostituti. Tra questi c’è anche quello di Paulo Sousa, ex tecnico della Fiorentina in rotta con il Bordeaux. Facendo parte della scuderia di Jorge Mendes (procuratore di CR7), il portoghese potrebbe essere sponsorizzato proprio dal super talento connazionale. Senza scordare la felice parentesi in bianconero di Sousa quando era giocatore. A riportarlo è la Repubblica.

