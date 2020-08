A un passo dalla Luna

“Fai finta che sei ad un passo dalla Luna“: fa così il ritornello di una delle hit estive di questo 2020. E ad un passo dalla luna è dove Rocco Commisso vorrebbe portare la sua Fiorentina il prossimo anno. Al di là degli intoppi burocratici che riguardano lo stadio e il centro sportivo, nella prossima stagione servono risultati anche in campo. Se li aspettano i tifosi, se li aspetta la società, se li aspetta Rocco stesso dopo una prima annata decisamente strana.

Ci si aspetta qualcosa anche dal mercato che comincerà il primo settembre. Già ora i nomi in ballo sono tanti, alcuni dei quali hanno fatto illuminare gli occhi a parecchi. C’è da rimanere comunque cauti, anche un colpo “alla Ribery” ad oggi sembra un po’ più che una speranza. Gran parte del lavoro è già stato fatto a gennaio e i dirigenti viola sono stati chiari più volte su questo punto. Ma per arrivare a quella “Luna” che tanto manca ai colori viola, serve qualcuno che possa davvero far cambiare marcia alla squadra di Iachini.

“Fai finta che…” dice la canzone di Rocco Hunt. A Firenze in molti si aspettano tutt’altro che finzione: quella Luna chiamata Europa, la vogliono riconquistare tutti in casa Fiorentina.