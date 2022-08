“A Verona c’è poca chiarezza. Non so se Barak rimarrà in gialloblù, così come altri giocatori”

L’ex calciatore di Hellas Verona e Fiorentina Antonio Di Gennaro ha rilasciato un’intervista al Corriere di Verona. Tra i temi trattati anche quello delle possibili cessioni del club gialloblù, con la società viola da tempo interessata a Barak. Queste le sue parole: “A me pare che il Verona attraversi un periodo in cui non c’è piena chiarezza. Si sapeva che ci sarebbe stato un rinnovamento. Cambi direttore sportivo e guida tecnica, il passaggio non è mai semplice”

E ancora: “Vedo che ci sono diversi giocatori che non si sa resteranno o andranno, gente che ha dato un grosso apporto nelle scorse stagioni e che ora è un po’ qua e un po’ là. Il caso di Barak è quello che più salta agli occhi, ma pure per Ilic non si capisce se rimarrà o no. Poi va considerato che il Verona ha perso calciatori di grande importanza, cosa naturale, stanti le esigenze di bilancio”.