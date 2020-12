A Vlahovic tutto il peso dell’attacco. Un’altra occasione per diventare grande

La Nazione si sofferma sul momento Dusan Vlahovic. L’attaccante viola non segna dal 2 ottobre e obiettivamente non è stato fortunatissimo nelle due ultime due partite. A Milano il gol gli è stato negato da una gran parata di Donnarumma, mentre all’ultima gara contro il Genoa c’è stata una deviazione involontaria ma decisiva di un compagno su un un tiro destinato al gol. Sono comunque segnali incoraggianti, che fanno capire quanto al giovane serbo il gol stia mancando e ci stia mettendo tutta la buona volontà pur di segnare.

L’attaccante partirà con tutta probabilità titolare anche a Bergamo contro l’Atalanta per cercare il secondo gol stagionale dopo quello realizzato alla Sampdoria. Le sue reti sono fondamentali per la Fiorentina, che è alla ricerca di un uomo gol al quale aggrapparsi per uscire da questo momento di difficoltà. Non a caso, aggiungiamo noi, Il tecnico Cesare Prandelli ha scelto lui come prima punta per responsabilizzarlo e metterlo al centro di un progetto che prevede la sua crescita sul campo. Vlahovic è uno che i numeri ce li ha, col tempo e il lavoro si potranno ben vedere.