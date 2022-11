A volte ritornano?

Per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, questa sera, c’è un’ultima speranza per poter sperare di passare per primi nel girone di Conference League. Ovvero che gli Hearts, riescano ad ottenere un risultato positivo contro l’Istanbul Basaksehir.

Se ciò non dovesse accadere, la Fiorentina disputerà il play off per accedere agli ottavi di finale, con sorteggio in programma lunedì prossimo. Tra le possibili avversarie, AEK Larnaca dove gioca attualmente l’ex difensore della Fiorentina Nenad Tomovic. Sarà l’occasione per una “rimpatriata” del serbo?