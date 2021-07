AAA Punti fermi cercasi

I giocatori sicuri di far parte della Fiorentina del prossimo anno sono pochi al momento. L’arrivo di Vincenzo Italiano ha già portato ai primi addii: Franck Ribery, Martin Caceres e Borja Valero non hanno rinnovato il proprio contratto, anche se da parte loro la volontà di rimanere c’era. Una scelta della società dunque, che in primis sembra voler puntare tanto sui giovani. L’acquisto di Nico Gonzalez e il riscatto di Riccardo Sottil vanno in questa direzione.

Ci sono poi tanti dubbi, alcuni legati al nuovo allenatore, altri legati al mercato. In porta tutto dovrebbe rimanere al suo posto, a meno di irrinunciabili offerte per Dragowski (che al momento non sono all’orizzonte). In difesa ancora da sciogliere i dubbi relativi alla coppia Pezzella-Milenkovic, oltre a un Lirola con la valigia già in mano. Da capire il futuro di Luca Ranieri, che potrebbe fare il vice Biraghi per non ricascare in un Barreca bis. A centrocampo vacilla Pulgar, che in queste due stagioni non ha mai convinto del tutto. Duncan potrebbe rimanere con l’ok di Italiano mentre saranno da decifrare i destini di Saponara e Montiel. In attacco l’unico sicuro della permanenza sembra essere Dusan Vlahovic (oltre a Gonzalez e Sottil). Kouame, Callejon e Kokorin sono tutti in bilico, reduci da una stagione tutt’altro che brillante. Seconda chance o rinnovamento offensivo? Qualcosa si è già mosso, adesso parola al nuovo mister.