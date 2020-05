Abbattere le curve del Franchi? Arriva subito la smentita di Franceschini: “Non firmerò mai una norma del genere”

Quest’oggi l’onorevole fiorentina Rosa Maria Di Giorgi aveva dichiarato che si sarebbero potute abbattere le curve nell’ottica della ristrutturazione del Franchi. Immediate sono arrivate però le smentite al TGR Toscana del ministro Dario Franceschini: “Sono stupito dalle dichiarazioni della Di Giorgi. Non ho mai dato assenso alla norma, sia perché ho tanti dubbi su di essa sia perché non accetterò mai norme finalizzate a risolvere problemi. Di conseguenza non ci sarà alcuna firma”.