Abbattista riesce a inventarsi un errore clamoroso non vedendo un fallo colossale su Vlahovic: il guardalinee lo salva

L’ultima gara del campionato di Serie A tra Crotone e Fiorentina è stata diretta da Eugenio Abbattista di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Mokhtar e Trinchieri, sala VAR affidata a Serra. Gara con pochi spunti e si è visto già dalle prime battute. Al 15′ contatto in area calabrese con Castrovilli che va giù, Abbattista non interviene e fa bene, il numero 10 viola non subisce fallo.

Al 17′ entrata pulita di Martinez Quarta su Ounas fuori dall’area viola, Abbattista propende per una punizione indiretta per gioco pericoloso, i viola protestano ma la decisione dell’arbitro ci può stare. Al 44′ battibecco Castrovilli-Djidji, Abbattista prima sembra perdonarli ma poi estrae un giallo “politico” per entrambi. All’83’ bella cavalcata di Vlahovic che viene letteralmente abbattuto al limite dell’area, l’arbitro incredibilmente non fischia, in suo soccorso però arriva il primo assistente Mokhtar che fa decretare fallo ed ammonire Zanellato. Abbattista nell’occasione predica calma, ma non aver fischiato un fallo cosi evidente è un grave errore. Gara che si conclude con uno scialbo zero a zero, squadra arbitrale che fa il compitino per una gara che sicuramente non rimarrà nelle cronache.