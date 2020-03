Abbonamenti e rimborsi: La Fiorentina guarda al piano di sostegno economico del Governo

Abbonamenti e rimborsi. Sono molti i tifosi della Fiorentina che sono in attesa di sapere che cosa ne sarà delle loro preziose tessere stagionali.

Per il momento Firenze è stata un’isola felice, nel senso che non si è mai giocato al Franchi a porte chiuse e non è nemmeno detto che accada quando l’emergenza sarà terminata. Il problema potrà determinarsi qualora il campionato venisse annullato, oppure ci fosse una continuazione senza spettatori allo stadio.

Secondo quanto riportato da La Nazione, la Fiorentina comunque sta valutando le modalità con cui procedere al rimborso del rateo abbonamenti in vista della chiusura dei cancelli ai propri tifosi. Per avere indicazioni più precise ci sarà da prendere visione del nuovo decreto che dovrà essere ratificato oggi e che vedrà l’inserimento del comparto sport nell’annunciato piano di sostegno economico. Un piano atto a compensare i disagi e le emergenze affrontate dai vari settori dell’economia del nostro Paese.