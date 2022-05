Abbonamenti, la Fiorentina ritorna all’antico. Un termine di paragone davvero impegnativo

Dopo due stagioni di stop, causa pandemia Covid, si ritorna al passato per quanto riguarda la campagna abbonamenti. La Fiorentina aprirà la propria corsa alla conquista del posto allo stadio a breve.

Il termine di paragone è davvero impegnativo. L’ultima è quella della stagione 2019/20, primo anno dell’era Commisso, dove furono 24 mila 732 gli abbonati, un numero davvero elevato. Quella stagione però non andò per il verso giusto perché sul campo la squadra arrancava e poi arrivò il blocco del campionato a marzo, seguito dall’impossibilità di accedere allo stadio per i tifosi.