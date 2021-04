Abete: “L’uscita dei dodici club è una manifestazione di grandissima debolezza e di grandissima difficoltà economica di queste società”

L’ex presidente della FIGC ed ex vicepresidente UEFA, Giancarlo Abete, a 24 Mattino su Radio 24 ha parlato della SuperLega dicendo: “Molti l’hanno vista come una dichiarazione arrogante, invece a mio avviso è una manifestazione di una grandissima debolezza e di una grandissima difficoltà economica di queste 12 società. Sappiamo che c’è questa difficoltà a far quadrare i conti in relazione all’attuale sistema delle competizioni internazionali, cosa che vale per alcuni club ma non per altri. Per esempio il Bayern Monaco, e tutto il modello tedesco, è un modello che regge, perché ha l’equilibrio di bilancio come base di riferimento. Tedeschi e PSG sono rimasti fuori e questo testimonia il fatto che questi 12 club sono stati costretti ad uscire, e lo hanno fatto perché deboli e rappresentano solo tre paesi: Spagna, Inghilterra e Italia”.