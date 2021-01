Abisso, ancora tu? Quel rigore fischiato ad Hernandez non ce lo dimentichiamo

La partita tra Lazio e Fiorentina in programma mercoledì prossimo alle ore 15 verrà diretta dal signor Rosario Abisso di Palermo.

E’ già la terza volta in questa stagione che incrocia i viola. E’ successo alla prima giornata contro il Torino (vittoria per 1-0) e alla nona giornata contro il Milan (sconfitta per 2-0). Contro i rossoneri Abisso ha fischiato due rigori a sfavore della formazione gigliata, il secondo dei quali veramente generoso vista la caduta platealmente accentuata da Hernandez.

Con l’arbitro siciliano i viola hanno comunque uno score positivo; sei le gare dirette con quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta, quella già citata contro il Milan.

Due volte finora i gigliati lo hanno trovato fuori casa; nel corso della scorsa stagione Parma-Fiorentina 1-2 e quest’anno Milan-Fiorentina 2-0.

L’unico pareggio invece è quello che la Fiorentina ha ottenuto in casa con l’Inter per 3-3 il giorno 24 febbraio 2019. Una gara molto particolare quella perché il gol del pareggio definitivo della Fiore è arrivato al 101′ con Veretout su rigore (molto contestato dai nerazzurri).