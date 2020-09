Abisso e i tanti fuorigioco segnalati. Una decisione eccessiva su Biraghi, ma poi la gara resta semplice da dirigere

La prima gara della stagione 2020-2021 tra Fiorentina e Torino è stata affidata al palermitano Rosario Abisso, assistito da Colarossi e Baccini, sala VAR affidata a Giacomelli. Primi minuti di marca viola, vivo il duello Milenkovic – Belotti con il serbo che rischia la prima ammonizione già al 10′, provvedimento che arriva cinque minuti più tardi per una trattenuta sull’attaccante granata. Pochi episodi, poche interruzioni fino al 44′ dove a taccuino finisce Ceccherini per una spinta goffa ancora su Belotti. Si passa alla ripresa con i padroni di casa ancora più in forcing, al 47′ la Fiorentina va in rete con Biraghi ma è bravo l’assistente Baccini a cogliere un millimetrico fuorigioco dell’ex Inter, gol giustamente annullato. Al 58′ lo stesso Biraghi viene ammonito da Abisso per un fallo su Izzo, decisione che appare eccessiva. Dopo il vantaggio della Fiorentina brivido nel recupero con Belotti che va a segno, il fuorigioco però è netto, rete annullata e tre punti che vanno ai gigliati. Gara sufficiente per l’arbitro siciliano che non ha avuto alcuna difficoltà nel dirigere un incontro tutto sommato corretto e privo di episodi di difficile valutazione.

0 0 vote Article Rating