Abisso, ma dove li hai messi i cartellini gialli per i giocatori del Parma? Un arbitro impreciso e poco attento

Fiorentina-Parma gara della 26esima giornata di Serie A è stata diretta da Rosario Abisso della Sezione di Palermo, assistenti Tegoni e Fiorito, al VAR Pairetto.

Si parte ed al 3′ minuto Laurini ferma Vlahovic trattenendolo prima che entri in area, Abisso non ammonisce l’ex viola. Al 22′ altra ammonizione mancante per Brugman che ferma Borja Valero, la palla non è giocabile, il giallo c’era tutto. Al 32′ netto il calcio di rigore per il Parma con Pulgar che goffamente interviene con la mano su un passaggio di Gervinho.

Passiamo alla ripresa e il leitmotiv per Abisso resta lo stesso. Si dimentica un’ammonizione questa volta ancora più netta ai danni di Iacoponi che interviene pericolosamente su Eysseric. Il primo giallo arriva al 56′ per Kucka duro su Borja Valero. Al 61′ sul suo taccuino ci finisce Giuseppe Pezzella che si aggrappa ai pantaloncini di Vlahovic. Al 78′ è ancora Vlahovic a far ammonire Bani per quello che è l’ultimo episodio della gara.

Mediocre la direzione di gara dell’arbitro palermitano, impreciso e poco attento sotto l’aspetto disciplinare. Anche sotto il profilo tecnico mostra spesso insicurezza.