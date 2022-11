Abodi concorda con Commisso: “No alla rateizzazione, le società si assumano le proprie responsabilità”

Il ministro per lo sport e per i giovani Andrea Abodi si accoda alla presa di posizione del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, rivelando di non concordare con la rateizzazione. Ecco le sue parole, riportate dal portale ANSA: “Si parla soltanto di un differimento tecnico dei termini, dal 16 al 22 dicembre. Non c’è alcuna rateizzazione dei debiti per i club di Serie A, il calcio non è un mondo a parte“.

E aggiunge: “Rispettiamo le società che avevano bisogno della richiesta, ma è anche vero che queste hanno avuto tutto il tempo per adattarsi e per cercare di creare le riserve necessarie. Adesso le società si assumano le proprie responsabilità, esattamente come fa tutto il sistema delle imprese“.