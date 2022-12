Abodi: “Nessuno sconto e nessun regalo alle società. Tutti dovranno pagare tutto”

Il Ministro per lo sport e per i giovani Andrea Abodi ha parlato a margine di un evento di Sport e Salute, intervenendo sul decreto salva-calcio. Queste le sue parole: “Il principio che ha mosso le posizioni del Governo da tempo è sempre lo stesso: nessun sconto, nessun regalo. Nessuna norma ad hoc, se non quelle a disposizione del sistema imprese. Le società sportive pagheranno tutto e nelle forme consentite agli altri e dunque fino a 60 rate e con interessi”

“Scudo penale? Si tratta di trovare armonia nel rapporto tra l’agenzia delle entrate che concede una rateizzazione e, rispettando il piano di pagamenti, il rischio di essere perseguito. Il rischio decade con il pagamento ultima rata, se invece si salta una rata si perde il beneficio”