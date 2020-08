Accardi: “Con la Fiorentina abbiamo parlato di Zurkowski ma anche di altre situazioni. Per quanto riguarda Ricci…”

Ai cancelli del Centro Sportivo Davide Astori, ha parlato così ai media presenti tra cui Fiorentinanews.com Pietro Accardi, direttore sportivo dell’Empoli: “Zurkowski è un calciatore che ci interessa, con la Fiorentina inoltre abbiamo un ottimo rapporto. Ogni volta che veniamo qua comunque parliamo anche di altre situazioni come abbiamo fatto oggi, la Fiorentina ha un parco calciatori interessante quindi vedremo anche in base alle nostre esigenze tecniche. Ricci? Per il momento non ne abbiamo parlate. Per Zurkowski credo manchi poco al raggiungimento dell’accordo. Ranieri e Gori? Al momento non faccio altri nomi”.

