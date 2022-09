Accardi: “Contenti che Bajrami sia rimasto con noi. Pjaça? E’ un talento indiscusso”

A pochi minuti dal fischio d’inizio della partita contro la Salernitana, il direttore sportivo dell’Empoli Pietro Accardi ha parlato anche dell’ex obiettivo della Fiorentina Bajrami: “Siamo contenti di averlo ancora con noi. Oggi il mister lo ha messo in panchina solo per una scelta tattica, perché pensa possa dare un maggiore contributo entrando a gara in corso”.

E poi ha aggiunto: “Siamo molto soddisfatti del nostro mercato, abbiamo composto una squadra completa e competitiva. Pjaça è un talento indiscusso, siamo contenti che si sia calato subito nella nostra realtà e siamo sicuri che potrà darci una grossa mano”.