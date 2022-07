Accardi gela la Lazio: “E’ stato un grande investimento e non abbiamo intenzione di venderlo: Vicario resta con noi”

In occasione della presentazione del nuovo allenatore, Paolo Zanetti, il direttore sportivo dell’Empoli Pietro Accardi ha parlato dell’oggetto del desiderio di tanti club italiani: Guglielmo Vicario. Il portiere riscattato dal Cagliari per 8 milioni era stato accostato alla Fiorentina che poi ha deciso di virare su Gollini. Negli ultimi giorni si era fatta forte la Lazio, orfana sia di Strakosha sia di Reina. Il ds azzurro però ha chiuso tutte le porte:

“Noi abbiamo le idee chiare sul mercato, come sempre. Abbiamo fatto un grande investimento, di questo ringrazio il presidente perché non è scontato: comprare un portiere come Vicario per una cifra importante. L’abbiamo fatto perché vogliamo tenerlo. Ma è chiaro che non dobbiamo perdere la nostra forza: puntare sui giovani e prendere in considerazione offerte importanti per questi ragazzi. Vicario è un portiere dell’Empoli e non abbiamo intenzione di cederlo“.