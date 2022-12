Accardi: “La Fiorentina dovrebbe intervenire in attacco, ma non comprando un centravanti. L’anno scorso era una squadra abituata troppo bene”

L’ex calciatore e procuratore sportivo Giuseppe Accardi ha parlato a Radio Toscana, commentando la situazione della Fiorentina e le possibilità sul mercato: “La Viola dovrebbe intervenire in qualche modo lì davanti, ci vorrebbe. Centravanti? No, non intendo loro, sono ottimi giocatori. Servirebbe un esterno che possa arrivare sotto porta con maggiore facilità”.

Su Pierluigi Gollini: “A parte che fare il portiere, al giorno d’oggi, è un qualcosa di sempre più difficile. Credo, comunque, che la soluzione più logica sia trattenerlo fino a fine stagione. Un sostituto di Terracciano non sarebbe assolutamente facile da trovare”.

Sulla squadra viola: “Il problema nasce alla radice. L’anno scorso la Fiorentina si era abituata troppo bene: tutte le situazioni andavano per il verso giusto, quindi è logico pensare che si potesse fare un passetto in avanti. I volti nuovi, in questa prima parte di stagione, non sono riusciti a inserirsi subito. Adesso, nel girone di ritorno, credo che la Viola potrà dire la sua”.