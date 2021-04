Accardi: “Sarri alla Fiorentina? Deciderà lui, ma non voglio vederlo a casa perché il suo è un calcio propositivo che fa divertire tutti gli appassionati”

Pietro Accardi, ds dell’Empoli, ha parlato così a TMW Radio “Il campionato di Serie B è sempre stato molto difficile, quest’anno secondo me ancora di più visto il cammino di tante squadre, compresi noi. Fino ad oggi non abbiamo mai fatto calcoli, ragionando partita dopo partita. La nostra concentrazione è volta solo a sabato contro l’Ascoli”

Ecco poi alcuni estratti dell’intervista che riguardano, in un modo o nell’altro, la Fiorentina.

Bajrami il suo acquisto di punta?

“Lo seguivamo da tempo. Il Grasshopper l’anno scorso aveva aperto alla cessione e ci siamo infilati, riuscendo a portarcelo a casa. Ha ancora margini di crescita, è applicato e ha voglia di migliorarsi. Qualità che ricerchiamo”. Ci sta pensando la Fiorentina?

“Vorremmo tenerlo ancora un altro anno, per fargli completare la crescita, anche se come realtà siamo sempre disponibili ad ascoltare eventuali richieste. Ufficialmente non abbiamo richieste”.

Su Ricci ?

“E’ cresciuto ma può farlo ancora. Pensiamo di tenerlo e farlo crescere ulteriormente, ma vale il discorso precedente: siamo aperti e vigili a valutare se ci saranno eventuali offerte”.

Le sarebbe piaciuto vedere Sarri alla Fiorentina?

“(ride, ndr) Qui a Empoli ha lasciato un ricordo indelebile, ne ricordiamo e ci parliamo spesso dei momenti passati assieme. Credo sia giusto abbia una panchina importante: Fiorentina o Roma deciderà lui, io so solo che non voglio vederlo a casa perché il suo è un calcio propositivo che fa divertire tutti gli appassionati”.