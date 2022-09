Accardi: “Su Bajrami solo chiacchiere, è contento di essere rimasto. Parisi ha avuto tante richieste…”

Interpellato da Tmw il ds dell’Empoli Pietro Accardi ha parlato di due suoi giocatori come Bajrami e Parisi, seguiti dalla Fiorentina:

“Bajrami? Tante chiacchiere ma niente di concreto. Sui giornali sembrava che tutti i giorni avessimo una trattativa. Questo non lo ha lasciato tranquillo. È un giovane e non tutti reagiscono allo stesso modo. Ma è contento di essere rimasto. Ed è un calciatore che ha voglia di crescere. Parisi poteva andare alla Fiorentina? Ha avuto delle richieste. Ma avevamo deciso di toglierlo dal mercato rinnovandogli il contratto. Non ci ha mai dato segnali di dover andare via”.