“Accettai la Fiorentina, che era in difficoltà, per non rimanere fermo sei mesi. Per un gol con la maglia viola Cassano…”

A tuttomercatoweb.com ha parlato l’ex attaccante della Fiorentina Amauri, che ha parlato anche della sua esperienza a Firenze. Queste le sue parole, intervenendo anche sul suo gol contro il Milan che permise alla Juventus di sorpassare i rossoneri e vincere il primo dei nove scudetti consecutivi: “Cassano mi ha massacrato per quel gol (ride, ndr). E pensare che avrei dovuto giocare al Milan in quella stagione, era tutto fatto e avevo già parlato con Galliani. Alla fine, non so perché, quella trattativa non si chiuse. Per non stare 6 mesi senza giocare accetto la chiamata della Fiorentina che era in un momento di difficoltà. È arrivata questa partita, ho segnato e il resto è storia”.