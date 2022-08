Accordo a un passo con l’Hellas Verona per Barak: ecco quando arriverà l’assalto finale viola

Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’assalto definitivo della Fiorentina per Antonín Barák arriverà dopo la partita di oggi contro l’Empoli. La società viola è pronta a chiudere un altro colpo in entrata, dall’Hellas Verona, con il club gialloblù che è pronto ad accettare l’offerta gigliata del prestito oneroso a 2 mln con il diritto di riscatto fissato a 10 mln. L’opzione del riscatto potrebbe diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni.

Ora testa al Castellani, poi l’attacco decisivo da sferrare al centrocampista ceco.