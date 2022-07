Accordo col Flamengo per la cessione di Pulgar. E i brasiliani cercano un altro centrocampista dalla Serie A

La Fiorentina si muove anche per quanto riguarda il fronte delle cessioni. Uno dei partenti sarà Erick Pulgar, cileno rientrante dall’esperienza in prestito con il Galatasaray. Il centrocampista è già pronto a una nuova avventura e tornerà in Sudamerica.

Secondo quanto riportato da AS Chile e da Sportface.it, Fiorentina e Flamengo hanno un accordo per l’approdo di Pulgar al club rossonero, che dunque gli concede la prima esperienza in Brasile. Questo nonostante le accese polemiche sui social dei tifosi brasiliani contro il cileno, visti dei casi controversi molto discussi da quelle parti. Oltre a Pulgar, il Flamengo starebbe anche cercando Walace dell’Udinese.