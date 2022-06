“Accordo Dragowski-Espanyol, ma non con la Fiorentina. Jovic non si è sbloccato del tutto, Umtiti impossibile. Dodô nome caldo, mentre Grillitsch…”

Matteo Moretto, giornalista del team di Gianluca Di Marzio, è intervenuto nel corso di Space Viola soffermandosi su varie tematiche del calciomercato della Fiorentina: “Dove andrà Dragowski? In teoria ha un accordo con l’Espanyol, è l’opzione più concreta al momento. Sembrava ci fosse un problema di ingaggio, ma pare risolto. Manca l’accordo con la Fiorentina. Il Torino si è interessato, ci sono contatti, ma la situazione in tal senso è ferma. In porta per la Fiorentina è rispuntato il nome di Gollini, dopo quello con Milinkovic-Savic”. In porta su chi virerà la Fiorentina? “Vicario è una pista che resta viva. Gollini resta in piedi, difficile vada a Torino. Milinkovic-Savic legato a Dragowski, ma si sono registrate accelerate nelle ultime ore, è più di un’idea. I viola stanno valutando comunque più opzioni. Dodô? Fiorentina vuole chiudere, è uno dei nomi più caldi al momento. Smentisco Galan.

Poi Moretto si è spostato su centrocampo ed attacco: “Abbiamo novità su Jovic? “Non si è ancora sbloccata del tutto l’operazione, ci sta che ci voglia un po’ di più di quanto è stato detto. L’operazione però sembra apparecchiata per un prestito e vista la volontà del giocatore di giocare in viola e i buoni rapporti tra procuratore e società, ci sono tutti i presupposti affinchè vada in porto” Su Umtiti c’è un fondo di verità? “Ha avuto tanti infortuni, non dà certezze. Inoltre chiede troppo di ingaggio: operazione impossibile” Per Bajrami l’interesse è così forte? “Ci sono dialoghi tra le società, però al momento nulla di così concreto. La Fiorentina ha altre priorità come il mediano, il portiere e il terzino”. Grillitsch ufficialmente sfumato? “Tema chiuso. Adesso è complicato che si vada avanti. C’è stato un sondaggio per Sensi, ma nulla di più. Nessuno al momento è vicino”.