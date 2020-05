Accordo opzionale trovato per i terreni a Campi Bisenzio fino al 2021, ma la Fiorentina rimane vigile anche su un altro fronte

Secondo quanto riportato dal TGR Toscana la Fiorentina, in particolare il suo Direttore Generale Joe Barone, avrebbe concluso un accordo opzionale per i 38 ettari di terreno a Campi Bisenzio con la famiglia Casini fino al 2021. In realtà si tratta di un rinnovo, visto che quello spazio era già stato vagliato dai Della Valle e il loro accordo era scaduto appena pochi mesi fa. La società viola poi deciderà in base ai tempi il da farsi sulla possibile costruzione di un nuovo stadio. Rocco Commisso annuncerà l’accordo trovato, anche se il patron americano, secondo il servizio, al momento preferirebbe il restauro del Franchi.

0 0 vote Article Rating