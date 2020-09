Accordo raggiunto per il ritorno di Borja Valero alla Fiorentina! E Benassi va a Verona

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio la Fiorentina avrebbe raggiunto oggi l’accordo per il ritorno di Borja Valero a Firenze!! Lo spagnolo firmerà un contratto di un anno (da capire se ci sarà l’opzione per il secondo). A liberare il posto al “Sindaco” ci pensa Marco Benassi, il quale trasferimento in prestito con diritto di riscatto all’Hellas Verona è in chiusura.

Dopo Bonaventura ecco un grande ritorno per la Fiorentina di Giuseppe Iachini!