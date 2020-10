Accordo totale tra la Fiorentina e il Napoli per Milik: la risposta del polacco

Arrivano novità sulla trattativa tra la Fiorentina e il Napoli per il trasferimento in riva all’Arno di Arkadiusz Milik. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, le due società nella notte avevano trovato l’accordo totale per il passaggio del polacco per circa 24 milioni di euro. Un affare che si doveva concretizzare con la formula del prestito con obbligo di riscatto, mentre all’ex Ajax sarebbero andati 4 milioni a stagione. La risposta di Milik, però, è stata negativa ed ha rifiutato l’offerta.

#Milik, accordo totale nella notte tra #Fiorentina e #Napoli per circa 24 milioni con obbligo di riscatto. All’attaccante 4 milioni a stagione. Ma il polacco ha detto no @tvdellosport — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) October 5, 2020