Accordo vicino tra West Ham e Fiorentina per Milenkovic, ma manca ancora qualche dettaglio. E le cifre…

Secondo quanto riportato dal sito inglese Express Sport, West Ham e Fiorentina sarebbero vicine a trovare un accordo per il passaggio in Inghilterra di Nikola Milenkovic. La società londinese ha accelerato la trattativa a inizio settimana, ma mancano ancora alcuni dettagli prima di trovare la quadra definitiva dell’affare. Sempre secondo quanto riporta il sito, gli Irons sarebbero pronti a offrire per il difensore serbo circa 20 milioni di euro. La precedente offerta era di 16,5 milioni di euro.