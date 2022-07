Acerbi vive da separato in casa con la Lazio e Sarri non lo convoca per il ritiro: su di lui una big italiana interessata

La Lazio vola in Germania, ma Acerbi resta a Roma. La notizia era nell’aria, ma non per questo è meno clamorosa. Il difensore centrale capitolino è così ufficialmente ai margini della squadra di Sarri. Nel ritiro di Auronzo era stato presente (ed anche contestato dai tifosi) ma nella tournée tedesca non ci sarà non per questioni di natura tecnica. L’allenatore ha deciso di lavorare con altri uomini in attesa che Acerbi definisca la sua situazione che lo vede in uscita dalla Lazio.

La Fiorentina, con Milenkovic sempre in dubbio, aveva annoverato il centrale campione d’Europa tra i suoi profili per pensare di sostituire il serbo. Acerbi si allenerà in questi giorni a Formello insieme agli altri calciatori biancocelesti che sono in esubero. L’unica tra le big ad aver mostrato un certo interesse, secondo la Gazzetta dello Sport, è stata l’Inter che tuttavia si è limitata ad inserire Acerbi in una lista di possibili rinforzi per la difesa, niente di più. Come è noto, a meno della cessione di Skriniar, la società nerazzurra non comprerà altri centrali (Milenkovic incluso). La cessione di Acerbi non sembra dunque dietro l’angolo. La sua condizione di separato in casa alla Lazio rischia di protrarsi a lungo.