Acque agitate in casa Gubbio…e a rimetterci sono i giocatori della Fiorentina

Acque agitate in casa Gubbio. Dopo l’esonero dell’allenatore, Federico Guidi, i risultati della squadra umbra con il nuovo tecnico Vincenzo Torrente in panchina sono pressoché identici a quelli di inizio stagione. La squadra era stata costruita puntando molto sui fedelissimi del tecnico, ex Fiorentina; infatti fanno parte della rosa gente come Meli e Lakti, attualmente di proprietà viola e Bangu, ex capitano della Primavera della Fiorentina, passato propria la scorsa estate dal club viola al Gubbio ed accantonato in panchina subito dopo l’arrivo del nuovo allenatore.

Giocatori che ora, non contando più sull’affinità con l’ex tecnico e con sopraggiunte difficoltà ambientali, sondano, con la riapertura del mercato, la possibilità di accasarsi altrove. Quindi per Meli e Lakti ci sarà quasi sicuramente l’approdo in un’altra società: toccherà ancora a Pradè trovare la soluzione più giusta.