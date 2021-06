Acquisti importanti, ma senza strafare. Un progetto a lungo termine che potrebbe cominciare quest’anno con Gattuso

Le notizie di calciomercato hanno ricominciato a tenere banco tra gli appassionati e i tifosi di calcio. A Firenze soprattutto, questa prima parte di sessione mercato sembra essere più calda che mai, aperta con l’arrivo di Gennaro Gattuso e in attesa del primo colpo per la sua nuova squadra. Di nomi se ne sono fatti già diversi, quelli che la Fiorentina realmente tratta però, come spesso accade, sono solo una parte di questi.

Oltre alla trattativa per Sergio Oliveira, che nonostante non sia vicinissima alla chiusura (come riportano alcuni media portoghesi) è ancora in piedi, la società gigliata sta parlando con il Valencia per Gonçalo Guedes e quella con lo Stoccarda per Nico Gonzalez. Senza scordarsi dell’interesse per De La Vega del Lanus. Nomi giovani ma già pronti per un possibile approdo in un campionato difficile come la Serie A. Il costo dei cartellini però non è da sottovalutare.

Soldi importanti, ma che rimarcano il fatto che la Fiorentina non voglia spendere tutto in un super acquisto. Quattro giocatori (difensore, centrocampista e i due esterni) di un certo spessore, ma senza esagerare con le cifre. Giovani talenti ma già pronti per il calcio italiano. Gioventù è sinonimo di un progetto a lungo termine che può cominciare quest’anno, agli ordini di mister Gattuso, facendo un investimento che guarda anche, e soprattutto, al futuro.