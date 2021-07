Ad Agosto si fa sul serio: la Fiorentina fissa un’amichevole con l’Espanyol

Dopo le amichevoli che la Fiorentina affronterà nel ritiro di Moena con avversari molto abbordabili (Ostermunchen, Polisportiva C4 di Foligno, Levico Terme e Virtus Verona) l’intenzione di Italiano e della dirigenza viola, in preparazione per il primo impegno contro l’Ascoli in Coppa Italia, è quella di giocare un’altra amichevole contro una squadra di livello.

In questa direzione arrivano notizie interessanti dalla Spagna. Secondo quanto riportato da lagradaonline.com sembra che l’Espanyol abbia proposto al club viola un amichevole per il 7 Agosto: a una settimana dall’esordio in Lega gli spagnoli verranno a Firenze per giocare contro la squadra di Vincenzo Italiano. La partita contro la Fiorentina sarà molto speciale, visto che solo un giorno dopo saranno passati 12 anni dalla tragedia che ha colpito l’Espanyol con la morte inaspettata di Dani Jarque a Coverciano, Firenze, dove la squadra biancoazzurra era nel precampionato.