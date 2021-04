Ad Avellino fanno sul serio: “Lo Stadio sarà demolito e ricostruito interamente, ospiterà anche eventi internazionali”

A Firenze la questione del nuovo stadio è sempre in ballo, con il ‘Franchi’ che attende di essere sottoposto al restyling dei grandi progettisti internazionali per i quali sarà aperto un apposito concorso di idee, e con Commisso che si mantiene “sull’Aventino”, prima di prendere posizione in modo definitivo. C’è una realtà che invece procederà a spron battuto sulla ricostruzione vera e propria del proprio impianto ed è quella di Avellino, dello Stadio “Partenio-Lombardi”, di cui stamattina è stata annunciata la demolizione integrale, con contestuale ricostruzione di un nuovo impianto, moderno.

“Entro il 2024 noi consegneremo il nuovo stadio alla comunità. L’impianto sportivo ospiterà ventunomila spettatori. E sono convinto che tra quattro anni l’Avellino sarà in Serie A”, le parole del Sindaco Festa. A cui ha fatto eco il presidente del club D’Agostino: “L’investimento sarà di 50 milioni di euro più IVA, arrivando, dunque, a toccare i 60 milioni. Accederemo al Credito Sportivo garantendo un investimento del 30 per cento. Il nome? Nuovo Partenio-Lombardi. Per ora è cosi. Demoliremo e costruiremo totalmente, dovremo trovare una sede alternativa per giocare durante i lavori. Parliamo di un impianto di 21mila e 500 posti, tutti completamente al coperto. Categoria UEFA 4. Significa che questo stadio sarà in grado di ospitare anche partite internazionali”.