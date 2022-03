Adani: “Batistuta in allenamento rimaneva a calciare fino a quando non gli faceva male il piede. Se anche gli attaccanti della Nazionale Italiana avessero fatto questo…”

L’ex difensore della Fiorentina e oggi commentatore televisivo Daniele Adani ha espresso alla Bobo Tv il suo parere sulla mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali facendo un paragone tra i giocatori del passato e quelli di oggi: “Di recentemente mi hanno chiesto di fare la mia formazione dei compagni di squadra più forti con cui ho giocato. In attacco ho schierato Rui Costa dietro a Vieri e Batistuta. Vieri e Batistuta erano due attaccanti che calciavano a fine allenamento fino a quando il piede non gli faceva male, due persone non nate con il talento, ma che hanno lavorato per essere i più forti. Batistuta è stato il centravanti più forte della storia dell’Argentina”.

Poi aggiunge: “Se anche Immobile, Insigne e Berardi avessero fatto questo magari le cose sarebbero andate meglio”.