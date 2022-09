Adani: “I tifosi viola sono fantastici, ma non possono criticare Italiano. Ricordiamoci come ha preso la Fiorentina e dove l’ha portata”

L’ex calciatore Daniele Adani ha parlato alla Bobo TV del momento della Fiorentina, tornando sulla partita contro il Basaksehir: “E’ stata senz’altro il punto più basso dell’era Italiano. In città si tende a dare la colpa all’allenatore, dimenticandosi che ha preso la squadra dalle macerie e l’ha riportata in Europa. Non solo, Italiano ha portato stile e capacità di gonfiare il petto contro qualunque avversario, e per questo merita solo sostegno”.

E poi ha aggiunto: “La Fiorentina ha sbagliato qualche partita, ma non si può distruggere tutto. I tifosi viola sono spettacolari ma anche molto volubili. Non hanno bisogno di vincere, ma appena gli regali un giocatore di talento o una squadra che gioca bene sanguinano d’amore. Firenze una città sempre divisa, e questa contrapposizione a volte destabilizza un po’, ma a livello di calore è paragonabile a una tifoseria sudamericana”.