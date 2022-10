Adani: “Italiano? Capisco la delusione della gente per la partenza faticosa, ma ha passione e idee. Quando si fa fatica a raccogliere i risultati…”

L’ex difensore della Fiorentina e oggi commentatore televisivo Daniele Adani, intervistato dal Brivido Sportivo, si è espresso così sul tecnico gigliato Vincenzo Italiano: “Le idee invecchiano presto e anche gli stimoli quindi il bravo allenatore è quello che sa continuare a incidere, cambiare, adattarsi alle varie situazioni. Capisco la delusione della gente per la partenza faticosa o dopo sconfitte come quella con la Lazio, ma credo che lui abbia tutto per fare molto bene. Ha la passione, il coinvolgimento, le idee”.

Poi ha proseguito: “C’è pessimismo fra i tifosi quando si fa fatica a raccogliere punti per una squadra che non è riuscita a sostituire un top come Vlahovic, però la Fiorentina ha in panchina una persona molto seria, preparata”.