Adani: “La Fiorentina ha già una rosa lunga e completa, non prevedo grandi entrate dal mercato”

L’x giocatore della Fiorentina e attualmente voce di Sky Sport Daniele Aadani ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Fallimento? Passammo dalla stalle alle stelle in pochi mesi. Non puoi vincere una Coppa Italia e poi a distanza di qualche settimana ripartire senza parlare di calcio, ma solo di processi e tribunali. Presi dalla difficile situazione nessuno di noi rese come doveva ovviamente. Quando oggi ci ritroviamo coi miei ex compagni ricordiamo sempre quegli anni. Ripresa Serie A? Questa situazione rende tutti incerti, a partire da calciatori e allenatori. Le strategie andranno riviste, e le formazioni andranno ruotate. Siamo passati dallo stare sempre sul divano a giocare ogni tre giorni. Iachini? A volte non si capisce l’importanza di ciò che si ha. La Fiorentina deve tanto a Iachini, allenatore che l’ha rialzata tirandola fuori da posizioni di classifica pericolose. Ovviamente bisognerà valutare anche cosa accadrà in queste ultime partite, ma non si può non essere riconoscenti con Iachini. Commisso? E’ un presidente che fa categoria a sé. L’entusiasmo e l’amore lo portano a fare le cose, ma non per sfizio personale. E’ una persona che quando parla lo fa perché ha idee concrete, non sogni e miraggi. E’ venuto qua per costruire, non solo in senso stretto con il centro sportivo e lo stadio, ma anche a livello tecnico. Vuole far vincere dei trofei alla Fiorentina. Nomi per il mercato? I viola hanno già una rosa completa e lunga. Pensando anche ai tanti giocatori presi a gennaio che per forza di cose si sono visti pochi, non prevedo grandi entrate dal mercato estivo. Carrascal? Lo conosco benissimo. E’ forte, ha talento, nonostante abbia giocato ancora poco. Pezzella? Mi piace tantissimo. E’ in odore di trasferimento, e deve fare una scelta: ormai ha 29 anni, quindi può decidere di rimanere capitano della Fiorentina fino a fine carriera oppure provare nuove avventure”.

0 0 vote Article Rating