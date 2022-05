Adani: “La Fiorentina ha vinto con il Napoli la gara dell’anno, ma poi cos’ha fatto?”

L’ex difensore della Fiorentina e oggi noto opinionista Daniele Adani ha toccato molti temi nel corso dell’intervento alla BoboTv su Twitch.

A cominciare dalla lotta per l’Europa: “Lazio e Roma non hanno quasi mai messo in discussione il quarto posto, raramente sono state lì. L’Atalanta, che va sempre celebrata, è calata e arriverà molto distante. La Fiorentina ha vinto col Napoli la gara dell’anno, poi cos’ha fatto? Ha vinto a Napoli senza Vlahovic, è da celebrare, ma tutte quante le prime sette-otto sbagliano quando devono andare. L’unica che non ha tradito è il Milan”.

Prosegue così Adani: “Da un lato, diverse squadre medie, guidate dalla nuova scuola degli allenatori, hanno tolto tanti punti. Dall’altro, sono le squadre di vertice ad aver perso. Il Napoli si trovava quasi incredibilmente a vincere le partite che consacravano una stagione: le ha sbagliate tutte. Ha fatto quattro gol al Sassuolo quando non serviva più”.