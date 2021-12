Adani: “La Fiorentina prova sempre a giocare all’attacco. Ha cominciato l’Atalanta, ma nel tempo questa tendenza ha preso campo in Italia”

L’ex difensore centrale della Fiorentina e oggi noto opinionista, Daniele Adani, si è soffermato anche sulla squadra di Vincenzo Italiano nel corso dell’intervento a Radio Deejay.

Ecco le sue parole: “La Fiorentina è una squadra che prova sempre a giocare all’attacco: ritengo che questa direzione stia prendendo sempre più campo nel calcio italiano. In principio è stata l’Atalanta di Gasperini, ma ad oggi sono tante le squadre che provano sempre a cercare di fare un gol più rispetto agli avversari. Borja Mayoral? A me piace: è un attaccante forte, ma Mourinho evidentemente non la pensa così. Non l’ha fatto praticamente mai giocare e ha detto anche che non è all’altezza”.