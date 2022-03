Adani: “La Fiorentina può alzare l’asticella con Cabral. Deve spiegare a tutti che l’investimento è stato giusto”

La Fiorentina sta portando avanti una buona stagione, specialmente se rapportata alle ultime tre che sono state deludenti. La squadra che è stata costituita potrebbe essere una buona base per il futuro, ma per fare il salto di qualità cosa serve?

“La Fiorentina ha una rosa competitiva – spiega l’ex difensore viola, ora commentatore Rai, Daniele Adani – che gioca bene e che ascolta l’allenatore. E per il futuro sarebbe importante riscattare Torreira. Poi fare crescere Castrovilli, un giocatore forte che ancora non è arrivato alla sua massima espressione o che quando l’ha accarezzata, non l’ha mantenuta. E ancora far crescere Sottil, perché quando entra deve spostare gli equilibri e ancora non lo fa. Zurkowski è una mezzala di tempi e di scelte giuste, che può crescere ulteriormente e va tenuto”.

Venendo agli attaccanti: “Piatek lo conosciamo ed è rigenerato, mentre c’è da capire cosa farà Cabral. Premesso che Piatek è un riferimento che ti può garantire un certo tipo di rendimento, la Fiorentina può alzare l’asticella con l’altro attaccante. Quindi Cabral, che deve spiegare a tutti che l’investimento è stato giusto. Ci potranno volere un paio di mesi in più, potrebbe essere necessario l’inizio della prossima stagione, ma la società ha investito su di lui e ora deve dimostrare di meritare la questa fiducia”.