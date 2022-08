Adani: “La società ha riportato la Fiorentina tra le sette sorelle: e il merito è anche di Burdisso. Cosa deve fare adesso? Dare fastidio ai grandi”

L’ex difensore della Fiorentina, oggi noto opinionista, Lele Adani ha commentato alla Gazzetta dello Sport la nuova squadra di Vincenzo Italiano, costruita anche da un sudamericano presente nella dirigenza viola. Sentite cosa ne pensa l’ex calciatore:

“La Fiorentina sarà in grado di sorprendere. Inutile dire la Roma, che si sa già che ambisce almeno al posto in Champions. La Fiorentina ha migliorato lo scorso anno pure grazie al lavoro di Italiano in panchina e Burdisso fuori, tra mercato e raccordo squadra-società. Hanno riallineato la Fiorentina alle sette sorelle, ora l’obiettivo deve essere dare fastidio a tutte le grandi”.