Adani: “Lo spirito è giusto ma Fiorentina è il secondo peggior attacco, manca un attaccante. Europa? Ho avuto la fortuna di giocare con Batistuta e Rui Costa e…”

A Radio Bruno l’ex difensore della Fiorentina ed ora opinionista Daniele Adani presenta la sfida di sabato al Franchi della squadra viola con l’Inter toccando vari aspetti: “Nelle idee di gioco e nel lavoro collettivo ci sono gli stessi principi di gioco ma la finalizzazione è scasa. Ci sono difficoltà di trovare opportunità da gol e manca un attaccante che possa completare il lavoro fatto. Il secondo peggior attacco del campionato rende difficile vedere le cose in modo positivo ma credo l’allenatore sia motivato e lo spirito quello giusto. Mi confronto spesso con Vieri e quando le punte passano questi momenti si vede un po’ tutto nero ma non si può prescindere dal lavoro e perdere la fiducia. Le sensazioni migliori poi col tempo arriveranno”.

Prosegue Adani: “L’Inter ha un collettivo che viaggia a livelli importanti ma è la favorita sulla carta senza dubbio. Per questo mi aspetto una grande partita della Fiorentina, proprio perché i nerazzurri sono tornati molto ispirati. Barella e Lautaro Martinez si sono ritrovati e l’organico sta crescendo anche se finora non c’è stato Lukaku. La Fiorentina dovrà stare attenta a rimediare agli errori che commette giocando la palla, le servirà tanta attenzione. Quando fa la partita la squadra viola, secondo me difende anche meglio. Deve crescere sotto questo punto di vista”.

Infine conclude: “La Conference League toglie energie? Ho avuto la fortuna di giocare a Firenze con gente come Batistuta, Rui Costa, Tolto, Di Livio, Torricelli, Chiesa. Quando tornavamo dalle trasferte europee con l’autostima e la gioia di giocare in Europa ritrovavamo energie e la forza per affrontare il campionato”.