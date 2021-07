Adani: “Non c’è solo Mendes, la Fiorentina è stata l’unica ad aumentare le commissioni. Invito i tifosi a farsi qualche domanda”

Il volto di Sky Sport ed ex giocatore della Fiorentina, Lele Adani, ha parlato del club di Rocco Commisso nel corso della Bobo TV.

Queste le sue parole: “Dal 2019 al 2020, la Fiorentina per fare decimo e tredicesimo posto è stato l’unica società che ha aumentato i costi per commissioni. Tutte hanno diminuito tranne la Viola: non ci sono affari con Jorge Mendes, ma non c’è solo lui. Se la Fiorentina si è salvata facendo 0-0 col Genoa – un atto indegno verso il mondo del calcio – non c’entra niente Mendes. Ciò significa che in questi affari hanno agito altri, però hanno aumentato le commissioni all’epoca del Covid: in questo caso, di chi è la colpa? Mendes è uno, ma invito i tifosi a domandarsi con chi sono aumentate le commissioni nelle ultime stagioni”.