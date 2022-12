Adani: “Ronaldo il migliore di tutti, dopo di lui metto Batistuta”

Quest’oggi l’ex difensore di Inter e Fiorentina Daniele Adani, in questo periodo impegnato con la Rai come telecronista per i Mondiali in Qatar, ha rilasciato una lunga intervista in cui ha avuto modo di parlare anche di Fiorentina. Uno dei temi affrontati dall’opinionista è stato quello relativo ai calciatori più forti con cui ha potuto condividere lo spogliatoio. Questa la sua risposta:

“Credo il più forte di tutti sia stato Ronaldo Luis Nazario da Lima: faceva cose che non si erano mai viste fare a nessuno. Subito dopo metto Gabriel Batistuta. L’ho incontrato qui in Qatar nei giorni scorsi, in un parcheggio. Ci siamo abbracciati. Aveva le caviglie a pezzi. Ora sta meglio, ha ripreso a camminare. Il calcio è anche sofferenza. Chi vince il Mondiale? La favorita è la Francia: 55 a 45. Ma preghiamo il dio del calcio perché ponga una mano sulla testa di Leo Messi”