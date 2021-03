Adani: “Tu sei l’imperatore ma io sono capo tribù e se non mi fai giocare finisci male” Lassissi così lanciò la sfida a Terim”

Vi ricordate Saliou Lassissi? Alla Fiorentina non ci stette molto (parliamo di una sola stagione, quella 2000/01) però ebbe il tempo per arrivare a confrontarsi con Fatih Terim.

“Mister Terim non lo faceva giocare alla Fiorentina – ricorda Daniele Adani su Bobo TV – ma allo stesso tempo non lo fece neanche andare al Napoli durante il mercato. Un giorno così Lassissi andò da lui nello spogliatoio e gli disse: “Tu sei l’imperatore, ma io a casa mia sono capo tribù. Da oggi voglio giocare sempre, sennò con me finisci male”. Era un grande giocatore, non aveva tanta voglia di correre, ma aveva grandissime qualità”.