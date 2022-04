Addio turnover per Italiano? La strada della continuità verso il rush finale

Una delle doti da riconoscere all’annata in viola di mister Italiano è senz’altro la sua capacità di gestire il gruppo, di coinvolgere tutti gli elementi della rosa in un progetto fin qui vincente. Un calcio divertente quello espresso dalla sua Fiorentina, un’idea di gioco ben delineata, un modulo, il 4-3-3, che prescinde dai suoi interpreti.

Durante il corso del campionato, domenica dopo domenica, il tecnico ex Spezia ci ha abituati a formazioni inedite, turnover abbondanti, scelte alle volte discutibili. Le critiche però lasciano il tempo che trovano quando i risultati arrivano e la classifica sorride. Tuttavia un sembra esserci stati un lieve cambiamento nella testa dell’allenatore siciliano. Nella gara del Maradona, Italiano ha confermato 10/11 della formazione scesa in campo una settimana prima contro l’Empoli, eccezion fatta per Torreira, squalificato, sostituito degnamente da Amrabat.

La sensazione è che il tecnico viola percepisca il momento decisivo della stagione e che voglia affidarsi a coloro che in questo momento gli forniscono determinate garanzie. Contro il Venezia servono solamente i tre punti, ma a stretto giro di posta c’è la Juventus mercoledì prossimo in Coppa Italia. Italiano punterà sugli aficionados delle ultime gare o ripescherà il suo turnover?