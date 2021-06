Adesso c’è Vincenzo Italiano in pole per la panchina della Fiorentina. E la clausola rescissoria…

Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport e esperto di mercato Gianluca Di Marzio, in pole per la panchina della Fiorentina adesso ci sarebbe Vincenzo Italiano, attualmente allenatore dello Spezia. Il tecnico ha rinnovato di recente con la società ligure, ma l’interesse della Fiorentina potrebbe fargli cambiare idea sul futuro. Per lui la società viola dovrebbe pagare una clausola rescissoria da 1 milione. Più staccati Ranieri e Rudi Garcia. Da valutare invece Fonseca, con il quale i contatti si erano interrotti dopo l’ingaggio di Gattuso.