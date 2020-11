Adesso è quasi ufficiale: Lo svincolato di lusso…non vestirà la maglia della Fiorentina!

Manca solo l’ufficialità, ma Mario Mandzukic sarà nelle prossime ore un nuovo giocatore del Celta Vigo. Come riporta SportMediaset, tutto fatto con l’attaccante croato che torna a giocare in Spagna dopo aver indossato, sempre nella Liga, la maglia dell’Atletico Madrid dal 2014 al 2015. Nella scorsa sessione di mercato, Mandzukic era stato a un passo dal tornare in Italia per vestire la maglia della Fiorentina. Prima di allora aveva giocato in Qatar vestendo la maglia dell’Al-Duhail.

0 0 vote Article Rating